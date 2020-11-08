Anadolu Kartal'ı Kadıköy'de Kanarya'yı yıktı

Süper Lig'de Konyaspor, Fenerbahçe'yi deplasmanda mağlup etmeyi başardı. Yeşil-beyazlılar 6 önemli eksiğine rağmen Kadıköy'den 3 puanla döndü. İsmail Kartal'ın akıllı taktiğini başarıyla uygulayan öğrencileri, rüzgarı arkasına alarak gelen Kanarya'yı devirdi. Jevtovic ve Kravets'in golleriyle galibiyete uzanan Konyaspor böylece Beşiktaş'tan sonra bir başka büyük takımı daha mağlup etti.



BÜYÜK SEVİNÇ VAR

Konyaspor ligin 2. haftasında Beşiktaş'ı 4-1'lik farklı skorla geçtikten sonra stop etmişti. Denizlispor ve Yeni Malatyaspor ile berabere kaldıktan sonra üst üste Gaziantep ve Başakşehir yenilgileri yaşayan yeşil-beyazlılar bu kötü seriye Kadıköy'de son verdiler. Konyasporlu oyuncular ve teknik heyet zorlu deplasmandan çıkardıkları 3 puanla büyük sevinç yaşadılar. Soyunma odasında büyük coşku vardı.