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’lık zafer unutulmaz!..

Sarı-lacivertli taraftarlar 6 2002'deki 'lık tarihi galibiyetini kutladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2020 Cumartesi 00:58 Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2020 Cumartesi 06:50
6-0’lık zafer unutulmaz!..

Sarı-lacivertli taraftarlar 6 2002'deki 'lık tarihi galibiyetini kutladı. Sosyal medyada dün yüzlerce mesaj paylaşıldı. Yönetimin, kulübün twitter adresinden 'deki maçın skor tabelası eşliğinde, "Tarihte bugün. 6 Kasım 2002. Bugüne dair bir fotoğraf bırakın" çağrısına çok sayıda yanıt geldi.

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