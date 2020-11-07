Sarı-lacivertli taraftarlar 6 Kasım 2002'deki 6-0'lık tarihi Galatasaray galibiyetini kutladı. Sosyal medyada dün yüzlerce mesaj paylaşıldı. Yönetimin, kulübün twitter adresinden Kadıköy'deki maçın skor tabelası eşliğinde, "Tarihte bugün. 6 Kasım 2002. Bugüne dair bir fotoğraf bırakın" çağrısına çok sayıda yanıt geldi.
6-0’lık zafer unutulmaz!..
Sarı-lacivertli taraftarlar 6 Kasım 2002'deki 6-0'lık tarihi Galatasaray galibiyetini kutladı.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2020 Cumartesi 00:58 Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2020 Cumartesi 06:50