Karar: Beraat

Futbolda Şike Davası'nda karar verildi. Yargıtay'da usul eksikliği nedeniyle bozulan ve İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yeniden görülen davada savcı, usulsüz dinleme ve delil yetersizliği nedeniyle sanıkların beraatini istedi. F.Bahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım ile yöneticiler Ali Yıldırım, Şekip Mosturoğlu ve İlhan Ekşioğlu'nun şike ve teşvik suçlamalarından beraatine karar verildi. Mecnun Otyakmaz, Ümit Karan, Korcan Çelikay ve İskender Alın gibi isimler de beraat ettiler. Aziz Yıldırım ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç duruşmada hazır bulundu. İkili yan yana gelmediler.

KUMPAS ORTAYA CIKTI

Fenerbahçe'nin sportif hukuk işlerinden sorumlu yöneticisi Alper Pirşen, beraat kararıyla Fenerbahçe'ye kurulan kumpasın ortaya çıktığını söyledi. FBTV'ye konuşan Pirşen, "Bizim için daha sevindirici olan beraatin gerekçesi. Aslında bu kararla Fenerbahçe'ye kurulan kumpas tamamen ortaya konmuş oldu. Kumpas davasının da kısa zamanda sonuçlanacağını umuyoruz" dedi. Volkan Demirel karar sonrası, "Doğruyduk, haklıydık, kazandık", Şekip Mosturoğlu ise "Yaşa F.Bahçe" tweeti attı. Yönetici Fethi Pekin, kararlar kesinleşince kulüp olarak haklarını arayacaklarını açıkladı.