Haberler Fenerbahçe Karar: Beraat

Karar: Beraat

’nda kararlar açıklandı... ve eski yöneticiler beraat etti. Sarı-lacivertlilerin 9 yıllık bekleyişi sona erdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2020 Cumartesi 00:58 Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2020 Cumartesi 06:50
Karar: Beraat

'nda karar verildi. Yargıtay'da usul eksikliği nedeniyle bozulan ve İstanbul 13'üncü tarafından yeniden görülen davada savcı, usulsüz dinleme ve delil yetersizliği nedeniyle sanıkların beraatini istedi. F.Bahçe'nin eski başkanı ile yöneticiler Ali Yıldırım, ve 'nun şike ve teşvik suçlamalarından beraatine karar verildi. , , ve İskender Alın gibi isimler de beraat ettiler. Aziz Yıldırım ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç duruşmada hazır bulundu. İkili yan yana gelmediler.

KUMPAS ORTAYA CIKTI
Fenerbahçe'nin sportif hukuk işlerinden sorumlu yöneticisi Alper Pirşen, beraat kararıyla Fenerbahçe'ye kurulan kumpasın ortaya çıktığını söyledi. FBTV'ye konuşan Pirşen, "Bizim için daha sevindirici olan beraatin gerekçesi. Aslında bu kararla Fenerbahçe'ye kurulan kumpas tamamen ortaya konmuş oldu. Kumpas davasının da kısa zamanda sonuçlanacağını umuyoruz" dedi. Volkan Demirel karar sonrası, "Doğruyduk, haklıydık, kazandık", Şekip Mosturoğlu ise "Yaşa F.Bahçe" tweeti attı. Yönetici Fethi Pekin, kararlar kesinleşince kulüp olarak haklarını arayacaklarını açıkladı.

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