Haberler Fenerbahçe Kjaer'den yıllar sonra itiraf! Fenerbahçe ve Ibrahimovic...

'den yıllar sonra itiraf! ve Ibrahimovic...

Bir dönem forması giyen ve şu anda Milan'da oynayan Simon , yıllar önce Zlatan Ibrahimovic ile sarı lacivertli forma çatısı altında oynadığı mücadelede yaşadığı tartışmaya dair konuştu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2020 Perşembe 18:59
Kjaer'den yıllar sonra itiraf! Fenerbahçe ve Ibrahimovic...

Simon , forması giyerken Zlatan Ibrahimovic ile yaşadığı gerginlikle ilgili konuştu.

Fenerbahçe, o gün UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaştığı 'ı 2-1'lik skorla mağlup etmişti.

Maça damga vuran anlardan birisi de Ibrahimovic'in, Kjaer'in boğazını sıkması oldu. Maçta yaşanan gerginliklere rağmen Fenerbahçe kazanan taraf olmayı başardı.

"ZLATAN ÇOK PROFESYONEL"

Kjaer yaşananlarla ilgili açıklamasında; "Herkes Milan'daki varlığını hissediyor. Zlatan çok ciddi ve profesyonel bir insan. Onun tek amacı kazanmak. Fenerbahçe'de oynadığım dönemde aramızda kısa süreli bir gerginlik oldu. O gün saha içinde mücadele ettik ve bitti. Bugün aramızda hiçbir problem yok. O olayı hiç konuşmadık." dedi.

Zlatan Ibrahimovic ve Simon Kjaer, artık Milan'ın başarısı için beraber mücadele ediyor. Tüm kulvarlarda iyi bir başlangıç yapan Milan, Serie A'da 6 maç sonunda 16 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.


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