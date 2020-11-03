Erol Bulut: Sonuna kadar devam

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Antalyaspor karşısında kazanmak için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını vurguladı. "Bu galibiyetimizi iki sene önce vefat eden Koray Şener'e armağan ediyoruz" diyen Erol Bulut, zorlu karşılaşmayla ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi: "İkinci yarıda biraz daha baskılı oynadık. Ancak Antalyaspor bir kere kalemize geldi, konsantrasyon eksikliğinden gol yedik. Antalyaspor kale önüne duvar kurdu ama yeterince pozisyona girdik. 11 tane net gol pozisyonumuz var. Rakip 11 kişiyken de bu pozisyonları yakaladık."



TAÇTAN GOL ÇALIŞMAMIZ VAR

Kale önünde son vuruşlarda ve paslardaki konsantrasyon eksikliğini düzeltmeleri gerektiğini vurgulayan başarılı hoca, "Yeterince gol pozisyonuna girdik ama maalesef değerlendiremedik. Çalışmaya devam edeceğiz. 40'ın üstünde orta yaptık, direkten dönen toplarımız var. Galibiyet için sonuna kadar elimizden geleni yapıyoruz. Futbolcularımı çabalarından dolayı tebrik ediyorum. Taçtan iki pozisyon yakaladık, çalışılmış opsiyonlar. İki tane gol bulabilirdik ama değerlendiremedik, çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.



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Erol Bulut bu sezon Fenerbahçe ile çıktığı 7 Süper Lig maçını da kaybetmedi (5G 2B). Ondan önce sarı-lacivertli ekibin başında çıktığı ilk 7+ lig maçını yenilgisiz geçen son teknik direktör Carlos Alberto Parreira'ydı (11 maç).