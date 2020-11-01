Haberler Fenerbahçe Samatta için patlama zamanı

Samatta için patlama zamanı

İdmanlardaki çalışkanlığı+disiplini ile takdir toplayan , iki haftalık suskunluğunu Antalya’da bozmak istiyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2020 Cumartesi 21:55 Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2020 Pazar 06:50
Samatta için patlama zamanı

Fatih Karagümrük'e attığı 2 golün ardından sessizliğe bürünen 'nın gözü Antalyaspor'da... Son iki haftayı boş geçen Tanzanyalı forvet, idmanlarda hırsıyla göz dolduruyor. Büyük bir iştahla çalışan tecrübeli oyuncu yarın akşam fileleri havalandırarak suskunluğuna son vermeyi planlıyor. Öte yandan teknik heyet, Samatta'nın performansından son derece memnun. 27 yaşındaki oyuncu; çalışkanlığı, ciddiyeti ve mütevazı kişiliği ile kısa sürede takım arkadaşlarının da saygısını kazanmayı başardı. 4 yıllık sözleşme imzalanan golcü oyuncunun, Luiz Gustavo gibi takıma uzun yıllar ciddi katkı sağlaması bekleniyor.

BİZE ULAŞIN