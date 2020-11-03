VAR’dan kırmızı!

Serdar’a faulü sonrası sarı gören Jahovic, VAR’dan gelen uyardan sonra kırmızı kartla oyundan atıldı.
Fenerbahçe HaberleriGiriş Tarihi: 02 Kasım 2020 Pazartesi 23:51Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2020 Salı 06:50
İlk yarının son dakikalarında Antalyaspor, sahada 10 kişi kaldı. Serdar Aziz'e arkadan yaptığı faul sonrası sarı gören Adis Jahovic, VAR'dan gelen uyarı sonrası kızardı! Hakem Bahattin Şimşek, VAR'ın pozisyonu izlemesi konusunda aldığı uyarıdan sonra sahaya döndü ve 33 yaşındaki futbolcunun sarısını iptal edip, direkt kırmızı kartını çıkardı. Geçtiğimiz hafta da 5-1 mağlup oldukları Başakşehir karşısında Amilton sarı görmüş, VAR'dan gelen uyarının ardından yıldız futbolcu, kırmızı kartla soyunma odasının yolunu tutmuştu. Bu arada Fenerbahçe de karşılaşmada iki penaltı bekledi. Sarı-lacivertlilerin 28. dakikada sırtı dönük pozisyonda Orgill'in eline çarpan top ile 73'te Naldo'nun topa elle müdahale ettiği yönünde tepkileri vardı.