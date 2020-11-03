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VAR’dan kırmızı!

Serdar’a faulü sonrası sarı gören Jahovic, VAR’dan gelen uyardan sonra oyundan atıldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2020 Pazartesi 23:51 Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2020 Salı 06:50
VAR’dan kırmızı!
İlk yarının son dakikalarında , sahada 10 kişi kaldı. 'e arkadan yaptığı faul sonrası sarı gören Adis Jahovic, VAR'dan gelen uyarı sonrası kızardı! Hakem Bahattin Şimşek, VAR'ın pozisyonu izlemesi konusunda aldığı uyarıdan sonra sahaya döndü ve 33 yaşındaki futbolcunun sarısını iptal edip, direkt kırmızı kartını çıkardı. Geçtiğimiz hafta da 5-1 mağlup oldukları karşısında Amilton sarı görmüş, VAR'dan gelen uyarının ardından yıldız futbolcu, soyunma odasının yolunu tutmuştu. Bu arada de karşılaşmada iki penaltı bekledi. Sarı-lacivertlilerin 28. dakikada sırtı dönük pozisyonda Orgill'in eline çarpan top ile 73'te Naldo'nun topa elle müdahale ettiği yönünde tepkileri vardı.
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