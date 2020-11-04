Haberler Fenerbahçe Erol Bulut'un gözdesiydi! Tolga Ciğerci kayıplara karıştı

'un gözdesiydi! kayıplara karıştı

Son dakika haberleri... Fenerbahçe'de, 'in başlarında teknik direktör 'un favori oyuncuları arasında olan , son dönemlerde gözden düştü.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2020 Çarşamba 09:32
Erol Bulut'un gözdesiydi! Tolga Ciğerci kayıplara karıştı

'de, ligin başında teknik direktör 'un en çok tercih ettiği isimlerden biri olan son dönemde kayıplara karıştı.

Takvim'de yer alan habere göre 'de ilk 2 haftada oynanan ve Hatayspor maçlarında ilk 11'de yer alan tecrübeli yıldız , ve önünde ise kadroda olmasına rağmen hiç süre bulamadı.

Fenerbahçe'ye 2018 yılında transfer olan Tolga Ciğerci, sarı-lacivertli formayla çıktığı 36 karşılaşmada 2 gol atarken 4 de asist yaptı. 28 yaşındaki futbolcunun, Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.


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