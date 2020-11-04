Erol Bulut'un gözdesiydi! Tolga Ciğerci kayıplara karıştı

Fenerbahçe'de, ligin başında teknik direktör Erol Bulut'un en çok tercih ettiği isimlerden biri olan Tolga Ciğerci son dönemde kayıplara karıştı.

Takvim'de yer alan habere göre Süper Lig'de ilk 2 haftada oynanan Çaykur Rizespor ve Hatayspor maçlarında ilk 11'de yer alan tecrübeli yıldız Göztepe, Trabzonspor ve Antalyaspor önünde ise kadroda olmasına rağmen hiç süre bulamadı.

Fenerbahçe'ye 2018 yılında transfer olan Tolga Ciğerci, sarı-lacivertli formayla çıktığı 36 karşılaşmada 2 gol atarken 4 de asist yaptı. 28 yaşındaki futbolcunun, Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.



