Haberler Fenerbahçe Caner Erkin'den dikkat çeken Fenerbahçe paylaşımı!

'den dikkat çeken paylaşımı!

Son dakika haberleri... Fenerbahçe'nin, 'de 'a 2-0 mağlup olduğu maç sonrası performansıyla eleştirilen , sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imzasını attı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2020 Pazar 14:29
Caner Erkin'den dikkat çeken Fenerbahçe paylaşımı!

'in 8. haftasında , sahasında konuk ettiği 'a 2-0 mağlup olarak ligdeki ilk yenilgisini aldı.

Mücadele sonrası, sarı-lacivertli takımda en çok eleştirilen isimlerden biri de 'di... Performansıyla taraftarlar nezdinde hayal kırıklığına neden olan milli futbolcu, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı.

Caner Erkin, hesabından Fenerbahçe armasını öperken çekilen fotoğrafını paylaşarak "Sonuna kadar Fenerbahçem" notunu düştü. Tecrübeli sol bekin bu gönderisi kısa süre içerisinde binlerce beğeni aldı.


BİZE ULAŞIN