Caner Erkin'den dikkat çeken Fenerbahçe paylaşımı!

Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Konyaspor'a 2-0 mağlup olarak ligdeki ilk yenilgisini aldı.

Mücadele sonrası, sarı-lacivertli takımda en çok eleştirilen isimlerden biri de Caner Erkin'di... Performansıyla taraftarlar nezdinde hayal kırıklığına neden olan milli futbolcu, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı.

Caner Erkin, Instagram hesabından Fenerbahçe armasını öperken çekilen fotoğrafını paylaşarak "Sonuna kadar Fenerbahçem" notunu düştü. Tecrübeli sol bekin bu gönderisi kısa süre içerisinde binlerce beğeni aldı.



