Galeri Fenerbahçe Fenerbahçe Konyaspor maçı sonrası soyunma odası konuşmaları ortaya çıktı! Erol Bulut ve Emre Belözoğlu...

Fenerbahçe Konyaspor maçı sonrası soyunma odası konuşmaları ortaya çıktı! Erol Bulut ve Emre Belözoğlu...

Fenerbahçe, Kadıköy Ülker Stadyumu'nda Konyaspor'a Jevtovic ve Kravets'in golleriyle 2-0 mağlup oldu. Bu sezonki ilk mağlubiyetini alan sarı-lacivertli takımda üzüntü yaşanırken, sportif direktör Emre Belözoğlu maç sonu dondu kaldı. Karşılaşmanın ardından teknik direkör Erol Bulut oyuncularıyla konuşma yaparken, soyunma odasına inen Belözoğlu, Bulut'tan söz aldı ve bir görüşme gerçekleşti. İşte maç sonunda Fenerbahçe soyunma odasında yaşananlar...