TFF açıkladı! Sinan Gümüş PFDK'ya sevk edildi

İşte TFF'nin açıkladığı 03.11.2020 tarihli Disiplin Sevkleri:

Hukuk Müşavirliği'nce 03.11.2020 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

1- FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. Kulübü idarecisi ŞENOL CAN'ın 30.10.2020 tarihinde oynanan FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.-BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ERZURUMSPOR Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1-e maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü antrenörü STEVEN RONALD GREAVES'in 30.10.2020 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-KASIMPAŞA A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 31.10.2020 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-MKE ANKARAGÜCÜ Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 6/1 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Kulübü antrenörü İRFAN SARALOĞLU'nun 01.11.2020 tarihinde oynanan İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 01.11.2020 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-YENİ MALATYASPOR Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın Geçici Madde-1 uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- FRAPORT-TAV ANTALYASPOR Kulübü futbolcusu ADIS JAHOVIC'ın 02.11.2020 tarihinde oynanan FRAPORT-TAV ANTALYASPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 03.11.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu SİNAN GÜMÜŞ'ün 02.11.2020 tarihinde oynanan FRAPORT-TAV ANTALYASPOR- FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 03.11.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8- GİRESUNSPOR Kulübü idarecisi ERCAN AYHAN'ın 31.10.2020 tarihinde oynanan GİRESUNSPOR-ÜMRANİYESPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "hakaretleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 03.11.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

9- SARIYER Kulübü'nün 31.10.2020 tarihinde oynanan SARIYER-AMED SPORTİF FAALİYETLER Misli.com 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi, Akreditasyon Talimatı'nın 4-a maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 6/11 ve 7/11 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

10- SERİK BELEDİYESPOR Kulübü'nün 31.10.2020 tarihinde oynanan SERİK BELEDİYESPOR-GMG KASTAMONUSPOR Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi suretiyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 6/1 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

11- KARACABEY BELEDİYESPOR A.Ş. Kulübü idarecisi İLKER ÖZDEMİR'in 31.10.2020 tarihinde oynanan KARACABEY BELEDİYESPOR A.Ş.-SAKARYASPOR A.Ş. Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "hakaretleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 03.11.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

12- MAMAK FK Kulübü'nün 31.10.2020 tarihinde oynanan MAMAK FK-KIRKLARELİSPOR Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi suretiyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

MAMAK FK Kulübü futbolcusu MAHMUT ALTINKAYA'nın aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 01.11.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

13- TARSUS İDMAN YURDU Kulübü idarecisi ENDER ÖZİNÇ'in 31.10.2020 tarihinde oynanan PENDİKSPOR-TARSUS İDMAN YURDU Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 maddesi uyarınca 01.11.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

14- SİVAS BELEDİYESPOR Kulübü antrenörü İBRAHİM YİĞİT'in 31.10.2020 tarihinde oynanan SİVAS BELEDİYESPOR-TURGUTLUSPOR Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 01.11.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

15- ETİMESGUT BELEDİYESPOR Kulübü futbolcusu HÜSEYİN ÖZTÜRK'ün 31.10.2020 tarihinde oynanan KARDEMİR KARABÜKSPOR-ETİMESGUT BELEDİYESPOR Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 01.11.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

16- NEVŞEHİR BELEDİYESPOR Kulübü'nün 01.11.2020 tarihinde oynanan NEVŞEHİR BELEDİYESPOR-ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR Misli.com 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/2, 7/11 ve 9/3 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

17- ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR Kulübü'nün 01.11.2020 tarihinde oynanan NEVŞEHİR BELEDİYESPOR-ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR Misli.com 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi suretiyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR Kulübü futbolcusu MERT CAYMAZ'ın aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 02.11.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

18- MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR Kulübü antrenörü TEVFİK AKOL'un 01.11.2020 tarihinde oynanan MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR-DİYARBEKİRSPOR A.Ş Misli.com 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "hakaretleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi ile "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi, Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 6/4 maddesi uyarınca 03.11.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR Kulübü antrenörü ABDÜLKADİR YILMAZ'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi uyarınca ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR Kulübü görevlisi MUHAMMET KAYHAN'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi uyarınca ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

19- DİYARBEKİRSPOR A.Ş Kulübü'nün 01.11.2020 tarihinde oynanan MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR-DİYARBEKİRSPOR A.Ş Misli.com 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 ve 6/11 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine,

DİYARBEKİRSPOR A.Ş Kulübü idarecisi ORHAN SAĞLAMCAN'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

DİYARBEKİRSPOR A.Ş Kulübü antrenörü KENAN AŞKAN'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,



DİYARBEKİRSPOR A.Ş Kulübü kaleci antrenörü REMZİ ÖZDOĞRU'nun aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

20- CEYHANSPOR Kulübü'nün 01.11.2020 tarihinde oynanan CEYHANSPOR-BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR A.Ş. Misli.com 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

CEYHANSPOR Kulübü futbolcusu FATİH YILMAZ'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

21- BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR A.Ş. Kulübü antrenörü DOĞAN BAYKUŞ'un 01.11.2020 tarihinde oynanan CEYHANSPOR-BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR A.Ş. Misli.com 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

22- KAHTA 02 SPOR Kulübü'nün 01.11.2020 tarihinde oynanan KAHTA 02 SPOR-KARAMAN BELEDİYESPOR Misli.com 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/4 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

23- TOKATSPOR A.Ş. Kulübü'nün 01.11.2020 tarihinde oynanan TOKATSPOR A.Ş.-ÇENGELKÖY FUTBOL YATIRIMLARI A.Ş. Misli.com 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2020-2021 Sezonu TFF 3. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 9/2 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

24- FETHİYESPOR Kulübü'nün 01.11.2020 tarihinde oynanan FETHİYESPOR-YOMRASPOR Misli.com 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 6/1 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

25- İSKENDERUN FUTBOL KULÜBÜ'nün 01.11.2020 tarihinde oynanan İSKENDERUN FUTBOL KULÜBÜ-YOZGATSPOR 1959 FK Misli.com 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Sağlık Ekiplerinin Yapılanmaları ve İşleyişleri Talimatı'nın 5/d maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

26- GÖLCÜKSPOR Kulübü'nün 01.11.2020 tarihinde oynanan GÖLCÜKSPOR-ALTINDAĞSPOR Misli.com 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi ile "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/3 ve 9/2 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine,



GÖLCÜKSPOR Kulübü antrenörü SERHAT ÖNCÜ'nün aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

GÖLCÜKSPOR Kulübü masörü SALİM BÜYÜKGİLLER'in aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 03.11.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

GÖLCÜKSPOR Kulübü idarecisi AHMET KURT'un aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 02.11.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

27- ALTINDAĞSPOR Kulübü antrenörü ALİ GÜRSOY'un 01.11.2020 tarihinde oynanan GÖLCÜKSPOR-ALTINDAĞSPOR Misli.com 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

ALTINDAĞSPOR Kulübü idarecisi BÜLENT GÖRESİM'in aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 02.11.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

28- ISPARTA 32 SPOR Kulübü'nün 01.11.2020 tarihinde oynanan ISPARTA 32 SPOR-ERBAASPOR Misli.com 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

29- ALANYA KESTELSPOR Kulübü'nün 31.10.2020 tarihinde oynanan ALANYA KESTELSPOR-BURSA YILDIRIMSPOR Misli.com 3. Lig 4. Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın Geçici Madde-1 uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

30- SİİRT İL ÖZEL İDARESİSPOR Kulübü'nün 31.10.2020 tarihinde oynanan SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR-SİİRT İL ÖZEL İDARESİSPOR Misli.com 3. Lig 4. Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Yayın Talimatı'nın 12. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.