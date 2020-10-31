F.Bahçe Beko Tofaş’a konuk

ING Basketbol Süper Ligi'nde firesiz devam eden Fenerbahçe Beko, 6. haftada bu akşam Tofaş'a konuk oluyor.
Fenerbahçe HaberleriGiriş Tarihi: 30 Ekim 2020 Cuma 21:45Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2020 Cumartesi 06:50
ING Basketbol Süper Ligi'nde firesiz devam eden Fenerbahçe Beko, 6. haftada bu akşam Tofaş'a konuk oluyor. 20.00'de Tofaş Spor Salonu'nda oynanacak mücadele Tivibu Spor 2 tarafından canlı yayınlanacak. THY Avrupa Ligi'nde Maccabi Playtika'yı yenerek kötü gidişe son veren Kanarya'da hedef Tofaş'ı da devirip 6'da 6 yapmak.