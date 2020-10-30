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'de 'a sürpriz talip! Fransız devi...

Son dakika haberi: Kanarya'nın gündemden düşmeyen yıldızı için flaş gelişmeleri yaşanıyor... ’nın güçlü ekibi , ’in devre arasında milli oyuncu ’ı Fenerbahçe’den resmi olarak isteyecek. İşte tüm detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2020 Cuma 00:47
Fenerbahçe'de Ozan Tufan'a sürpriz talip! Fransız devi...

'nin yıldızı Fransız ekibi 'un kıskacında... Fenerbahçe ile arasında 'de oynanan maçı Lyon'un gözlemcisi takip etmişti. Takvim'in haberine göre; Uzun süredir milli oyuncuyu yakından takip eden Lyon'un devre arasında Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı öğrenildi.

ASTRONOMİK RAKAM!

Fransız ekibinin astronomik bir ücretle sarı lacivertlilere teklif götüreceği bildirildi. Ozan Tufan geçtiğimiz sezondan beri ortaya koyduğu futbolla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazandı... Fenerbahçe Yönetimi'nin Lyon'a vereceği cevap ise merakla bekleniyor. Sarı-Lacivertliler astronomik bir teklif gelmesi halinde transfere izin verecek.

OZAN TUFAN ÇOK İSTİYOR

Fenerbahçe'nin yıldızı Ozan Tufan'ın en büyük hayali Avrupa'da oynamak.

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