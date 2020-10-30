FB TV sunucusu Dilay Kemer hayatını kaybetti | Dilay Kemer kimdir? Neden öldü? Hastalığı ne?

Fenerbahçe TV'nin ünlü sunucusu Dilay Kemer, kan kanseri hastalığıyla mücadele veriyordu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ikinci kez ilik nakli olacağını duyuran 32 yaşındaki isme destek mesajları yağdı. Uzun süredir amansız hastalığa karşı mücadele eden Dilay Kemer verdiği bu savaşı kaybetti. Ailesi yaptığı paylaşımla Kemer'in vefat ettiği haberini duyurdu.

DİLAY KEMER KİMDİR? NEDEN ÖLDÜ? KAÇ YAŞINDA VE HASTALIĞI NE?

1988 yılında Antalya'da doğan Dilay Kemer, Üniversite eğitimi için İstanbul'a geldi. Yeditepe Üniversitesi Fransız Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümümünden mezun olan Kemer, 2011 yılında bir reklam ajansında staj yapmaya başladı. Bu sektörde kendini geliştiren Dilay Kemer, Fenerbahçe Televizyonu'nda sunuculuk görevini yürütüyordu.



FB TV sunucusu Dilay Kemer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ikinci kez kan kanseri olduğunu duyurmuştu. Kemer geçtiğimiz aylarda yaptığı paylaşımda hala hastalığını atlatamadığını belirtmiş ve sevenlerinden dua istemişti.

ACI HABERİ AİLESİ VERDİ

Uzun süredir kanserle mücadele veren ve sayısız tedavi olan Dilay Kemer, hayatını kaybetti. Ünlü sunucunun ailesi, "Biricik kızımızı canımızı Dilay'ımızı kaybettik malesef" paylaşımını yaparak sevenlerine acı haberi verdi.



