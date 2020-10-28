Erol Bulut'tan Emre Belözoğlu ve Pelkas açıklaması

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'un sözleri günün en çok konuşulanları arasına girdi. Yunani Sport24 Gazetesi'ne konuşan Erol Bulut, birçok konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. İşte genç hocanın öne çıkan sözleri: "Pelkas'ın Fenerbahçe'ye transferinden çok memnunum. Kadromuzda olmasından dolayı da çok mutluyum. İstediğim bir futbolcuydu. Uluslararası bir kanat oyuncusu olduğu gibi forvet arkasında ve 10 numarada da oynayabilir. Orta sahada daha geride de olmak üzere merkezdeki tüm pozisyonlarda oynuyor."



İKİSİNİ DE ÇOK İSTİYORDUM

"Pelkas'ın yaptığı şey önemli. Hocanın elini rahatlatıyor. Pelkas konusunda anlaşma çabuk sağlandı. Emre, hemen harekete geçip PAOK'la el sıkıştı ve birkaç saat içinde oyuncuyu İstanbul'a getirdi. Alanya'dan Bakasetas'ı almaya çalıştık ama takımıyla anlaşamadık. Bakasetas'ın transferinin Pelkas'ın transferiyle bir ilgisi yok. Onlar farklı tarzda oyuncular. Açık konuşmak gerekirse ikisinin de takımda olmasını istedim. Bakasetas'ı istediğimizi bir kez daha vurguluyorum ama anlaşmaya varamadık."









ÇİZME'NİN KAPISINDAN DÖNDÜ

"AEK'dan Livaja ile ilgilenmedik. İstediğimiz iddia edilmişti. Bize teklif edildi ama ilgimiz olmadı. İyi bir oyuncu, Yunanistan'da iyi sezonlar geçirdiği ortada. Ancak yanında iyi oyuncular da vardı. Transferini hiç konuşmadık. Sezon başında Verona'ya gitmek üzereydim. Onlardan teklif aldım ve anlaşmaya da yakındım. Ancak F.Bahçe'den teklif gelince düşünmeme gerek kalmadı. F.Bahçe için oynayıp ligde şampiyonluk sevinci yaşamıştım. Fenerbahçe'nin başına geçmek istediğimden kesinlikle emindim.



Sezon başında Bakasetas konusunda ısrarcı olduğunu gizlemeyen Erol Bulut, "Bakasetas'ı Alanyaspor'dan önce Malatyaspor'un teknik direktörüyken de transfer etmek istemiştim. O, AEK ile sözleşme yeniledi. Alanyaspor'a ise üst düzey bir transfer olarak geldi ve kendini ispatladı. Onunla bağ kurduğum özel bir ilişkim olduğu gerçeğini saklamıyorum. En beğendiğim oyunculardan biri. Gelecekte tekrar birlikte çalışıp çalışmayacağımızı göreceğiz" dedi.

"EN İYİSİ OLDUĞUNUZU GÖSTERİN"

Erol Bulut, Trabzonspor maçının ardından çarpıcı sözler sarfetmişti. Fenerbahçe'nin genç hocası, "Soyunma odasında birkaç sözümüz oyunculara yetti" ifadesini kullanmıştı. Bulut'un devre arasında öğrencilerine karşı kullandığı ifadeler ortaya çıktı. İşte başarılı teknik adamın futbolculara söylediği iddia edilen o sözler: "Siz Türkiye'nin en iyi takımısınız ama sahada yürüyorsunuz. Çıkın ben dahil herkese Türkiye'nin en iyisi olduğunuzu gösterin."



"Sezon başında Verona ile anlaşmaya çok yakındım. Ancak Fenerbahçe'den teklif gelince düşünmeme gerek kalmadı"



"Pelkas'tan çok memnunum. Emre, hemen harekete geçip, PAOK'la el sıkıştı. Oyuncu da birkaç saatte İstanbul'a geldi"













