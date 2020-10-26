Luiz Gustavo resitali

Fenerbahçe'nin orta sahasındaki tecrübeli ismi Luis Gustavo, Trabzonspor karşısında kusursuz bir futbol sergiledi. 33 yaşındaki futbolcu pas organizasyonunu mükemmel şekilde kurdu. Uzun ve kısa pasları nokta atışıydı. İkili mücadelelerde yine güçlüydü. 90 dakika sonunda ayakta alkışlandı.



10 YILLIK TAKTİK!

Fenerbahçe'de başladı, Beşiktaş'ta sürdü, yeniden Kanarya'da buluştu... Caner korneri ön direğe kesiyor, Gökhan aşırıyor. Arka direkteki takım arkadaşları golü atıyor. 10 yıllık taktikle dün de Cisse golünü attı.