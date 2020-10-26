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Luiz Gustavo resitali

'nin orta sahasındaki tecrübeli ismi , karşısında kusursuz bir sergiledi. 33 yaşındaki futbolcu pas organizasyonunu mükemmel şekilde kurdu. Uzun ve kısa pasları nokta atışıydı. İkili mücadelelerde yine güçlüydü. 90 dakika sonunda ayakta alkışlandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2020 Pazar 23:52 Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2020 Pazartesi 06:50
Luiz Gustavo resitali

'nin orta sahasındaki tecrübeli ismi , karşısında kusursuz bir sergiledi. 33 yaşındaki futbolcu pas organizasyonunu mükemmel şekilde kurdu. Uzun ve kısa pasları nokta atışıydı. İkili mücadelelerde yine güçlüydü. 90 dakika sonunda ayakta alkışlandı.

10 YILLIK TAKTİK!
Fenerbahçe'de başladı, 'ta sürdü, yeniden Kanarya'da buluştu... Caner korneri ön direğe kesiyor, Gökhan aşırıyor. Arka direkteki takım arkadaşları golü atıyor. 10 yıllık taktikle dün de Cisse golünü attı.

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