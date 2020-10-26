Haberler Fenerbahçe Kadıköy'de Fenerbahçe kasırgası!

'de kasırgası!

İlk yarıyı Afobe’nin golüyle yenik kapatan ikinci yarıda kasırga gibi esti. (kk), ve ile farka koşup, 6 maçta 14 puana ulaştı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2020 Pazar 23:12 Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2020 Pazartesi 06:50
Kadıköy'de Fenerbahçe kasırgası!

Süper Lig'de haftanın maçında güldü. Sarı-lacivertliler ilk yarısını 1-0 geride kapadığı maçta 'u 3-1 yenerek şampiyonluk yarışında bu sezon favori olduğunu belgeledi. 'deki mücadeleye iyi başlayan Trabzonspor 23'te Sosa-Lemos'un ortaklaşa hatasını iyi değerlendiren Afobe ile golü bulup öne geçti: 0-1. İkinci yarı sahada kimlikler değişti. Kanarya fırtına gibi bir oyunla önce 'ın kendi kalesine attığı golle eşitliği buldu, ve ile 3-1'i yakaladı.

ÜST ÜSTE 3. GALİBİYET
Cisse'nin bir kafa topu da direkten döndü. Başka gol olmayınca karşılaşma 3-1 sona erdi. Fenerbahçe bu sonuçla ligde üst üste 3. toplamda ise 4. galibiyetini aldı. 2 kez de berabere kalan Kanarya 14 puan ile lider 'u takibini sürdürdü. Trabzonspor ise henüz 6. haftada 3. yenilgisini alıp 17. sırada kaldı. Fenerbahçe, 'in 7. haftasında Fraport TAV 'a konuk olacak. Trabzonspor ise evinde 'yı konuk edecek.

9 MAÇLIK HASRETE SON
Süper Lig'de bordo-mavilileri en son Aralık 2016'da 3-0 yenen sarı-lacivertliler daha sonra oynanan 7'si lig, 2'si kupadaki 9 maçta 5 beraberlik, 2 mağlubiyet almıştı. Zinciri dün kıran Fenerbahçe rakibi önünde Kadıköy'deki yenilmezlik serisini de 24 maça taşıdı. Kanarya 13. galibiyetini alırken, 'daki diğer 11 mücadele ise berabere bitti.

BİZE ULAŞIN