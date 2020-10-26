Kadıköy'de Fenerbahçe kasırgası!

Süper Lig'de haftanın maçında Fenerbahçe güldü. Sarı-lacivertliler ilk yarısını 1-0 geride kapadığı maçta Trabzonspor'u 3-1 yenerek şampiyonluk yarışında bu sezon favori olduğunu belgeledi. Kadıköy'deki mücadeleye iyi başlayan Trabzonspor 23'te Sosa-Lemos'un ortaklaşa hatasını iyi değerlendiren Afobe ile golü bulup öne geçti: 0-1. İkinci yarı sahada kimlikler değişti. Kanarya fırtına gibi bir oyunla önce Serkan'ın kendi kalesine attığı golle eşitliği buldu, Valencia ve Cisse ile 3-1'i yakaladı.



ÜST ÜSTE 3. GALİBİYET

Cisse'nin bir kafa topu da direkten döndü. Başka gol olmayınca karşılaşma 3-1 sona erdi. Fenerbahçe bu sonuçla ligde üst üste 3. toplamda ise 4. galibiyetini aldı. 2 kez de berabere kalan Kanarya 14 puan ile lider Alanyaspor'u takibini sürdürdü. Trabzonspor ise henüz 6. haftada 3. yenilgisini alıp 17. sırada kaldı. Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak. Trabzonspor ise evinde Kasımpaşa'yı konuk edecek.



9 MAÇLIK HASRETE SON

Süper Lig'de bordo-mavilileri en son Aralık 2016'da 3-0 yenen sarı-lacivertliler daha sonra oynanan 7'si lig, 2'si kupadaki 9 maçta 5 beraberlik, 2 mağlubiyet almıştı. Zinciri dün kıran Fenerbahçe rakibi önünde Kadıköy'deki yenilmezlik serisini de 24 maça taşıdı. Kanarya 13. galibiyetini alırken, İstanbul'daki diğer 11 mücadele ise berabere bitti.