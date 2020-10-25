Rodrigues'den Fenerbahçe açıklaması! "Bu sezon..."

Fenerbahçe ile kiralık sözleşmesini fesheden Garry Rodrigues, resmen eski takımı Al-Ittihad'a döndü.

Rodrigues, yeni takımının formasını giyerek poz verdi ve fotoğrafı Instagram'dan takipçileriyle paylaştı.



Daha önce takımda 23 numaralı formayı giyen Yeşil Burun Adalı futbolcu, bu kez 10 numaranın sahibi oldu.

GERİ DÖNDÜĞÜM İÇİN HEYECANLIYIM

Yunanistan'da bir radyoya konuşan 29 yaşındaki Rodrigues, "Al Ittihad'ın yeni bir teknik direktörü var, Fabio Carille beni de oynamam için davet etti. Takıma geri dönmekten heyecanlıyım. Ayrıca orada Prijovic'i tekrar bulacağım, o da takıma döndü" ifadelerini kullanmıştı.



FENERBAHÇE İYİ TAKIM

Garry Rodrigues, Fenerbahçe dönemine ilişkin de açıklamalarda bulundu. Yeşil Burun Adalı futbolcu "Büyük bir Türk takımında daha oynamak benim için iyi bir deneyimdi. Fenerbahçe'de hedeflerimize ulaşamadık, kupalar kazanmamız gerekiyordu ama yine de bu takımda bulunduğum için mutluyum. Fenerbahçe bu sene çok iyi bir takım" dedi.

PELKAS İÇİN MUTLUYUM

Garry Rodrigues, Fenerbahçe'nin PAOK'tan gerçekleştirdiği Dimitris Pelkas transferini de yorumladı. Deneyimli kanat oyuncusu, "Çok iyi bir başlangıç yaptı, kendisi için mutluyum. Pelkas'a telefonumun her zaman açık olduğunu, ne zaman isterse ona ihtiyaç duyduğu şeyleri anlatacağımı söyledim. Başladığı gibi gitmesi için amacına odaklanması gerekir. İyi bir takımda iyi takım arkadaşlarıyla onun için her şey iyi gidecektir" diye konuştu.







