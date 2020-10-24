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Adil 'den flaş itirafı! "Arabadan yola atılmıştım"

2019 yılının yaz transfer döneminde 'nin kadrosuna katılan Adil , sarı-lacivertli takımda beklenilen performansı gösterememiş ve 6 ay gibi kısa bir süre sonra gönderilmişti. Deneyimli stoper, Fenerbahçe'deki ayrılığıyla ilgili flaş itiraflarda bulundu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2020 Cumartesi 18:08
Adil Rami'den flaş Fenerbahçe itirafı! "Arabadan yola atılmıştım"

'de kısa dönemde başarılı performans sergileyemeyen ve gönderilen Adil , ayrılık süreciyle ilgili konuştu ve şu anda Portekiz'de kulübünde mutlu olduğunu kaydetti.

"GÖNDERMEYE ÇALIŞTIKLARINI DUYDUĞUMDA İŞLER DEĞİŞTİ"
Fenerbahçe'de istenmediğini bir basın toplantısında öğrendiğini söyleyen Rami, "Marsilya'da ortalama bir sezon geçti ve sezon sonunda işler karışıktı. Arkasından Fenerbahçe'ye gittim. Fenerbahçe'de her şey, beni basın toplantısında göndermeye çalıştıklarını duyduğumdan sonra değişti. Giden arabadan yola atılmıştım ve bu yüzden ayrıldım, 'ya gittim." ifadelerini kullandı.

"FUTBOLU BIRAKIYORDUM"
Futbolu neredeyse bırakacağını da kaydeden tecrübeli isim, "Rusya'da da Kovid nedeniyle oynayamadım. Öyle olunca kendi kendime, 'Artık yeter, başka şeyler deneme zamanı geldi' dedim ancak sonunda iyi karakter gösterim futbolu bırakmadım. Çalıştım ve beni isteyen bir takım buldum. Mutluyum, en önemlisi de bu." dedi.

34 yaşındaki oyuncu, yaz aylarında Boavista ile 2 yıllık sözleşme imzaladı ve 3 maçta sahaya çıktı.

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