Haberler Fenerbahçe Emre Belözoğlu ve Erol Bulut'tan Ömer Faruk Beyaz'a moral terapisi!

ve 'tan 'a moral terapisi!

alt yapısından yetişeren ve gelecek vaadeden isimler arasında gösterilen 17 yaşındaki , sarı-lacivertlilerin yaptığı transferler sonrası süre almakta zorlanıyor. Hal böyle olunca içine kapanan genç yıldız için ve 'un harekete geçtiği öğrenildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2020 Cumartesi 16:20
Emre Belözoğlu ve Erol Bulut'tan Ömer Faruk Beyaz'a moral terapisi!

Kadrosuna kattığı isimlerle bu sezon transferin en çok isminden söz ettiren takımı olmayı başaran F.Bahçe'de forma şansı mucizelere kalan 17 yaşındaki yıldız adayı 'ın motivasyon olarak gerilediğini gören ve Teknik Direktör genç futbolcuyu kanatları altına aldı. Moralsiz olduğu gözlenen genç milli futbolcuyla yakından ilgilenen Belözoğlu ve Bulut'un, oyuncuya yoğun bir moral terapisi uyguladıkları öğrenildi.

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10 numarada oynayan genç futbolcu, Pelkas ile bu mevkide de görev yapan Sosa ve Mert Hakan'ın gelişiyle bu sezon hiç süre alamadı. Oynayamadığı için içine kapanan Ömer Faruk'a Belözoğlu ve Bulut'un "Bizim öz evladımızsın, geleceğin F.Bahçe'sinin en önemli ismisin, bunun değerini fark et. Şimdi üzülme değil çalışma zamanı" diyerek moral verdiği ifade edildi.

Genç oyuncunun üzgün halleri dikkatlerden kaçmamıştı. Bu durumu ilgili yaptığımız araştırmada, babasıyla tartışıp, Samandıra'ya yerleştiği bilgisi kulağımıza gelmişti. Bu bilgiyi teyit etmek için aradığımız kulübün önemli isimleri, böyle bir şeyin kesinlikle olmadığını, sadece oynayamadığı için üzgün olduğunu belirttiler. (Hürriyet)

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