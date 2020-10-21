Haberler Fenerbahçe Son dakika: Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek

Son dakika: Fenerbahçe-Trabzonspor maçını yönetecek

Son dakika haberine göre; 'in 6. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşmasını yönetecek.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2020 Çarşamba 12:04 Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2020 Çarşamba 12:30
Son dakika: Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek

'in 6. haftasında oynanacak müsabakaların hakemleri açıklandı. Buna göre haftanın en dikkat çekici karşılaşması olan Fenerbahçe-Trabzonspor derbisini yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakada dördüncü hakem olarak ise Tugay Kaan Numanoğlu görev yapacak.

Ligde 6. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler şöyle:

23 Ekim Cuma:

20.00 Kasımpaşa-Göztepe: Burak Şeker

24 Ekim Cumartesi:

16.00 Gaziantep FK-İttifak Holding Konyaspor: Özgür Yankaya

19.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Galatasaray: Arda Kardeşler

19.00 Medipol Başakşehir-Fraport TAV Antalyaspor: Ali Palabıyık

25 Ekim Pazar:

13.30 Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği: Halis Özkahya

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Fatih Karagümrük: Mete Kalkavan

19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor: Cüneyt Çakır

26 Ekim Pazartesi:

20.00 Yukatel Denizlispor-Beşiktaş: Alper Ulusoy

20.00 Demir Grup Sivasspor-Çaykur Rizespor: Yaşar Kemal Uğurlu

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