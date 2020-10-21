Son dakika: Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek

Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak müsabakaların hakemleri açıklandı. Buna göre haftanın en dikkat çekici karşılaşması olan Fenerbahçe-Trabzonspor derbisini Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakada dördüncü hakem olarak ise Tugay Kaan Numanoğlu görev yapacak.
Ligde 6. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler şöyle:
23 Ekim Cuma:
20.00 Kasımpaşa-Göztepe: Burak Şeker
24 Ekim Cumartesi:
16.00 Gaziantep FK-İttifak Holding Konyaspor: Özgür Yankaya
19.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Galatasaray: Arda Kardeşler
19.00 Medipol Başakşehir-Fraport TAV Antalyaspor: Ali Palabıyık
25 Ekim Pazar:
13.30 Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği: Halis Özkahya
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Fatih Karagümrük: Mete Kalkavan
19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor: Cüneyt Çakır
26 Ekim Pazartesi:
20.00 Yukatel Denizlispor-Beşiktaş: Alper Ulusoy
20.00 Demir Grup Sivasspor-Çaykur Rizespor: Yaşar Kemal Uğurlu