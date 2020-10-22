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kazandı Fener sevindi

Vedat Muriqi'li , 'nde grubundaki ilk maçında 'u 3-1 mağlup etti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2020 Çarşamba 22:52 Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2020 Perşembe 06:50
Lazio kazandı Fener sevindi

Vedat Muriqi'li , 'nde grubundaki ilk maçında 'u 3-1 mağlup etti. İtalyan ekibinin gollerini Immobile, Hitz (K.K) ve Akpom attı. 67. dakikada oyuna dahil olan Muriqi skora etki edemedi. Lazio'nun bir üst tura çıkması durumunda 'nin 1 milyon euro bonus kazanacağı bildirildi.

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