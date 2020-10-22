Vedat Muriqi'li Lazio, Şampiyonlar Ligi'nde grubundaki ilk maçında Borussia Dortmund'u 3-1 mağlup etti. İtalyan ekibinin gollerini Immobile, Hitz (K.K) ve Akpom attı. 67. dakikada oyuna dahil olan Muriqi skora etki edemedi. Lazio'nun bir üst tura çıkması durumunda Fenerbahçe'nin 1 milyon euro bonus kazanacağı bildirildi.
Lazio kazandı Fener sevindi
Vedat Muriqi'li Lazio, Şampiyonlar Ligi'nde grubundaki ilk maçında Borussia Dortmund'u 3-1 mağlup etti.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2020 Çarşamba 22:52 Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2020 Perşembe 06:50