Lazio kazandı Fener sevindi

Vedat Muriqi'li Lazio, Şampiyonlar Ligi'nde grubundaki ilk maçında Borussia Dortmund'u 3-1 mağlup etti. İtalyan ekibinin gollerini Immobile, Hitz (K.K) ve Akpom attı. 67. dakikada oyuna dahil olan Muriqi skora etki edemedi. Lazio'nun bir üst tura çıkması durumunda Fenerbahçe'nin 1 milyon euro bonus kazanacağı bildirildi.