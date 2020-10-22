Fenerbahçe'de tasarımını taraftarların seçtiği yeni takım otobüsü tanıtıldı

Fenerbahçe'nin taraftar oylarıyla tasarımı seçilen yeni takım otobüsünün tanıtımı gerçekleştirildi.

Can Bartu Tesisleri'nde düzenlenen tanıtım toplantısına Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Burak Kızılhan, Kemal Danabaş, Selahattin Baki ile teknik direktör Erol Bulut, oyuncular, Gürsel Turizm yöneticileri ve otobüsün tasarımını yapan sarı-lacivertli taraftar Burak Uluadaoğlu katıldı.

KIZILHAN: TÜRKİYE VE YURT DIŞINDAN TASARIMLAR YAĞDI

Sarı-lacivertli kulübün genel sekreteri Burak Kızılhan, "Atatürk fotoğrafı, Türk bayrağı ve nazar boncuğu her zaman otobüste yer alır. Bu sene için taraftarların önerisiyle Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasını da otobüse ekledik. 'Sevgi kurşun geçirmez' mesajını da taraftarın isteğiyle otobüsün önüne koyduk. 2014'te yapılan ve failleri hala bulunmayan saldırıya mesaj olsun istedik. Türkiye ve yurt dışından tasarımlar yağdı. 3-4 gün gibi kısa sürede 300'ün üzerinde tasarım, ilgili arkadaşlara ulaştı. Bunların arasından dördünü seçtik. Otobüsümüzün nasıl giydirileceğini yine taraftarlarımızın oylarıyla belirledik" diye konuştu.





BULUT: İNŞALLAH ŞAMPİYONLUĞA ULAŞACAĞIZ

Teknik direktör Erol Bulut ise tasarımın çok güzel olduğunu belirterek, "İnşallah bu sene bu tasarımla şampiyonluğa ulaşacağız" ifadelerini kullandı.

Gürsel Turizm Yönetim Kurulu Üyesi Hürer Fethi Gündüz ise şunları söyledi:

"1970'li yıllardan beri Fenerbahçe'ye sponsoruz. Bu gururu yaşıyoruz. İnşallah bu birliktelik yüzyıllarca devam eder. Bu sene voleybol takımının da sponsoruyuz. Yeni anlaşmayla basketbolun da sponsoru olacağız. Bu bayrağı hep taşıyacağız. 'Sevgi kurşun geçirmez' dedik, inşallah bir daha böyle şeyler yaşanmaz."

Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan ile Gürsel Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Levent Birant, açıklamalar sonrası tasarıma imza atan Burak Uluadaoğlu'na hediye verdi.