Ne de olsa 1 numara

Bu sezon yaptığı kurtarışlarla Fenerbahçe'nin kilit isimleri arasına giren Altay, Süper Lig'in de öne çıkanlarından oldu.
Fenerbahçe HaberleriGiriş Tarihi: 20 Ekim 2020 Salı 23:25Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2020 Çarşamba 06:50
Busezon yaptığı kurtarışlarla Fenerbahçe'nin kilit isimleri arasına giren Altay, Süper Lig'in de öne çıkanlarından oldu. Çaykur Rize, Galatasaray, Karagümrük ve Göztepe maçlarında kritik kurtarışlara imza atan genç file bekçisi, takımının kazandığı toplam 11 puana çok büyük katkıda bulundu.