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Ne de olsa 1 numara

Bu sezon yaptığı kurtarışlarla 'nin kilit isimleri arasına giren Altay, 'in de öne çıkanlarından oldu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2020 Salı 23:25 Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2020 Çarşamba 06:50
Ne de olsa 1 numara
Bu sezon yaptığı kurtarışlarla 'nin kilit isimleri arasına giren Altay, 'in de öne çıkanlarından oldu. , , Karagümrük ve maçlarında kritik kurtarışlara imza atan genç file bekçisi, takımının kazandığı toplam 11 puana çok büyük katkıda bulundu.
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