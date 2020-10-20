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'de Sosa gelişmesi! derbisinde oynayacak mı?

'in 6. haftasında zorlu mücadelede sahasında 'u konuk edecek 'de sevinci yaşanıyor. maçında sakatlanarak oyundan alınan Arjantinli oyuncunun derbide sahada olabileceği öğrenildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2020 Salı 09:21 Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2020 Salı 09:21
Fenerbahçe'de Sosa gelişmesi! Trabzonspor derbisinde oynayacak mı?

'in 5. haftasında ile karşılaşan ve mücadeleden 3-2 galip ayrılan 'de şoku yaşanmıştı. 26. dakikada penaltıdan attığı golle galibiyette rol oynayan Arjantinli yıldız sakatlık geçirmiş ve değişiklik istemiş ve kenara alınarak Mert Hakan oyuna dahil olmuştu.

Göztepe maçında teknik heyete değişiklik işareti yaparak oyundan çıkan Sosa'nın şu an herhangi bir sakatlığının olmadığı öğrenildi. Ayak serçe parmağında kırık olan yıldız oyuncu derbisinde karşı forma giyeceği de gelen bilgiler arasında.

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