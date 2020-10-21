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Herkes onu konuşuyor

ve F.Bahçe formasıyla bu sezonun tartışmasız öne çıkan ismi olan , övgü dolu sözler alıyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2020 Salı 23:17 Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2020 Çarşamba 06:50
Herkes onu konuşuyor
ve F.Bahçe formasıyla bu sezonun tartışmasız öne çıkan ismi olan , övgü dolu sözler alıyor. Özellikle İspanyol kulüplerinin radarında olduğu iddia edilen Ozan, sahada gösterdiği mücadeleyle taraflı-tarafsız herkesin beğenisini kazanıyor. Teknik direktör Erol Bulut da yıldız oyuncuyla yakından ilgilenirken, motivasyonunu kaybetmemesi için sık sık uyarılarda bulunuyor.
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