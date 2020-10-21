Herkes onu konuşuyor

Milli Takım ve F.Bahçe formasıyla bu sezonun tartışmasız öne çıkan ismi olan Ozan Tufan, övgü dolu sözler alıyor.
Fenerbahçe HaberleriGiriş Tarihi: 20 Ekim 2020 Salı 23:17Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2020 Çarşamba 06:50
Milli Takım ve F.Bahçe formasıyla bu sezonun tartışmasız öne çıkan ismi olan Ozan Tufan, övgü dolu sözler alıyor. Özellikle İspanyol kulüplerinin radarında olduğu iddia edilen Ozan, sahada gösterdiği mücadeleyle taraflı-tarafsız herkesin beğenisini kazanıyor. Teknik direktör Erol Bulut da yıldız oyuncuyla yakından ilgilenirken, motivasyonunu kaybetmemesi için sık sık uyarılarda bulunuyor.