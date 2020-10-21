Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'nin Danny Welbeck'e yaptığı teklif ortaya çıktı

'nin 'e yaptığı teklif ortaya çıktı

Sezon başında yaptığı transferler ile adından sıkça söz ettiren 'de forvet hattı için gündeme gelen isimlerden biri de İngiliz golcü olmuştu. Sarı-lacivertlilerin İngiliz futbolcuya yaptığı teklif ortaya çıktı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2020 Çarşamba 13:28
Fenerbahçe'nin Danny Welbeck'e yaptığı teklif ortaya çıktı

Sezona 3 galibiyet 2 beraberlik ile başlayan sezonu şampiyon olarak tamamlamanın hesaplarını yapıyor.

Sezona 18 ile damga vuran sarı-lacivertlilerde gündeme gelen bir isim de olmuştu.

İngiliz basını sarı-lacivertlilerin golcü futbolcuya yaptığı teklifi duyurdu.

'da yer alan haberde, ekibi Brighton ile anlaşma sağlayan Danny Welbeck'in imza öncesi Fenerbahçe'den gelen teklifi kabul etmediği belirtildi.

TEKLİFİ DUYURDULAR

Haberde Kanarya'nın İngiliz golcüye haftalık 140 bin poundluk teklif yaptığı ancak oyuncunun Premier Lig'de oynamak istemesi nedeniyle daha düşük ücretle Brighton'a imza attığı ifade edildi.


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