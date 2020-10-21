Fenerbahçe'nin Danny Welbeck'e yaptığı teklif ortaya çıktı

Sezona 3 galibiyet 2 beraberlik ile başlayan Fenerbahçe sezonu şampiyon olarak tamamlamanın hesaplarını yapıyor.

Sezona 18 transfer ile damga vuran sarı-lacivertlilerde gündeme gelen bir isim de Danny Welbeck olmuştu.

İngiliz basını sarı-lacivertlilerin golcü futbolcuya yaptığı teklifi duyurdu.

The Sun'da yer alan haberde, Premier Lig ekibi Brighton ile anlaşma sağlayan Danny Welbeck'in imza öncesi Fenerbahçe'den gelen teklifi kabul etmediği belirtildi.

TEKLİFİ DUYURDULAR

Haberde Kanarya'nın İngiliz golcüye haftalık 140 bin poundluk teklif yaptığı ancak oyuncunun Premier Lig'de oynamak istemesi nedeniyle daha düşük ücretle Brighton'a imza attığı ifade edildi.



