Alpaslan şoku!

Göztepe'de savunmanın önemli ismi Alpaslan Öztürk ile Yalçın Kayhan sakatlıkları nedeniyle son anda kadrodan çıkarıldı. İki oyuncunun yerine Marko Mihojevic ile Andre Poko şans buldu.İlhan Palut, Mossoro'nun yerine de Guilherme'ye forma verdi. Tedavileri süren Napoleoni ve Batuhan da kadroya alınmadı.