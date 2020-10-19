Tufan sürüyor

A Milli Takım'ın Almanya ve Sırbistan ile oynadığı maçlarda fileleri havalandıran Ozan Tufan şovuna Fenerbahçe'de de devam etti. Sarı-lacivertli oyuncu, Göztepe önünde yine etkili oynarken bir penaltı yaptırdı, Pelkas'a bir de asist yaparak galibiyette önemli rol oynadı. Orta sahada hücuma dönük olarak görev yapan Tufan zaman zaman yaptığı spektaküler hareketlerle de karşılaşmaya renk kattı. Sosyal medyada Ozan için, "Alemde Ozan Tufan", "Mevcut piyasanın en iyi orta sahası" "Son 8 günde 4. maçına çıkan Ozan Tufan'a kocaman bir alkış" mesajları paylaşıldı.