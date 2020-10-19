Haberler Fenerbahçe Tufan sürüyor

Tufan sürüyor

Ay-yıldızlı forma ile + filelerini sarsan dün de bir penaltı aldı, bir de asist yaptı

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2020 Pazartesi 00:05 Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2020 Pazartesi 06:50
Tufan sürüyor

A 'ın ve ile oynadığı maçlarda fileleri havalandıran şovuna 'de de devam etti. Sarı-lacivertli oyuncu, önünde yine etkili oynarken bir penaltı yaptırdı, Pelkas'a bir de asist yaparak galibiyette önemli rol oynadı. Orta sahada hücuma dönük olarak görev yapan Tufan zaman zaman yaptığı spektaküler hareketlerle de karşılaşmaya renk kattı. Sosyal medyada Ozan için, "Alemde Ozan Tufan", "Mevcut piyasanın en iyi orta sahası" "Son 8 günde 4. maçına çıkan Ozan Tufan'a kocaman bir alkış" mesajları paylaşıldı.

BİZE ULAŞIN