Haberler Fenerbahçe Lazio'nun yıldızı Ciro Immobile'den Vedat Muriqi açıklaması!

'nun yıldızı 'den açıklaması!

Yaz döneminde uzun görüşmeler sonucu 'den İtalya Serie A ekibi 'ya transfer olan , çıktığı ilk maçta performansıyla beğeni topladı. Lazio'nun yıldız golcüsü , takım arkadaşı Muriqi hakkında açıklamalarda bulundu ve çok katkı sağlayacağını belirtti. İşte Immobile'nin o sözleri...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2020 Pazartesi 18:00
Lazio'nun yıldızı Ciro Immobile'den Vedat Muriqi açıklaması!

'nun yıldız golcüsü , 'den yeni edilen hakkında açıklamalarda bulundu.

Ciro Immobile; Şampiyonlar Ligi'nde 'u ağırlayacakları maç öncesinde Vedat Muriqi'nin Lazio için iyi bir transfer olduğunu açıkladı.

30 yaşındaki tecrübeli golcü Ciro Immobile: "Vedat Muriqi, benden ve Joaquin Correa'dan farklı bir forvet. Daha çok Felipe Caicedo'ya benzer bir oyunu var diyebiliriz. Kosovalı beni iyi tanır ve sahada nerelere hareketleneceğimi bilir. Vedat, bize çok katkı sağlayacak." açıklamasını yaptı.

BİZE ULAŞIN