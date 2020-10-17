Pelkas: Felsefem kazanmak

PAOK takımından, Fenerbahçe'ye transfer olan Dimitris Pelkas basın toplantısı düzenledi. Yunan futbolcu, sarı-lacivertli takıma geldiği için çok memnun olduğunu belirterek, "Başkanımıza ve hocamıza teşekkür ediyorum. Fenerbahçe beni gerçekten çok istedi. Erol Bulut'u tanıyorum. Onunla telefonla konuştuk. Çok iyi bir insan ve teknik direktör. Umarım hızlı bir şekilde takıma adaptasyon sağlarım. Taraftarın önüne çıkmak için sabırsızlanıyorum. Şampiyonluk yolunda Fenerbahçe'ye katkı sağlamak istiyorum" ifadelerini kullandı.

TUTKUYLA OYNARIM

Fenerbahçe'yi daha önce takip ettiğini aktaran 26 yaşındaki orta saha oyuncusu şöyle devam etti: "Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük kulübü. Avrupa'nın da en önemli kulüpleri arasında. Fenerbahçe'nin maçlarını izledim. Garry Rodrigues ve Mame Thiam ile beraber oynamıştım. Diego Perotti'yi de biliyorum. Takımda çok iyi oyuncular var. Ben de futbolu tutkuyla oynayan bir oyuncuyum. Umarım hep birlikte iyi bir takım kimyası yakalarız. Şampiyonluğa ulaşmak için elimizden geleni yapacağız."

DERBİLERİ BİLİYORUM

Futbola 13 yaşında PAOK'ta başladığını kaydeden Pelkas, "Orada basamak atladım ve yükseldim. Ayrılmanın zamanı gelmişti. Kendimi geliştirmek için bu fırsatı kabul ettim. Stilim hakkında izleyince karar verirsiniz. 10 numarayım ama her yerde oynarım. Birinci önceliğim takıma yardım etmek. Gol+asist fark etmez, kafamdaki ilk hedef kazanmaktır. Buradaki derbileri biliyorum. Buna da hazırlıklıyım" ifadelerini kullandı.