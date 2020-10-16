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maçı hazırlıklarını sürdürdü

'in 5. haftasında , ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Rodrigues antrenmana katılamazken, sakatlıkları süren Diego Perotti ve takımdan ayrı çalıştı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2020 Cuma 12:33 Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2020 Cuma 13:33
Fenerbahçe Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü

, 'in 5'inci haftasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Samandıra 'nde teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Isınma hareketleri ile başlayan idman, kondisyon çalışmaları ile devam etti. Sarı-lacivertli futbolcular şut antrenmanı ile devam ederken basına kapalı olan bölümde taktik çalışma yapıldı.

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Rodrigues antrenmana katılamazken, sakatlıkları süren Diego Perotti ve takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli ekip, Göztepe maçının hazırlıklarını yarın akşam saatlerinde tamamlayarak 'den kalkan özel uçakla 'e hareket edecek.

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