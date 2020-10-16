Fenerbahçe Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Süper Lig'in 5'inci haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.



Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Isınma hareketleri ile başlayan idman, kondisyon çalışmaları ile devam etti. Sarı-lacivertli futbolcular şut antrenmanı ile devam ederken basına kapalı olan bölümde taktik çalışma yapıldı.



Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Rodrigues antrenmana katılamazken, sakatlıkları süren Diego Perotti ve Gökhan Gönül takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdü.



Sarı-lacivertli ekip, Göztepe maçının hazırlıklarını yarın akşam saatlerinde tamamlayarak Sabiha Gökçen'den kalkan özel uçakla İzmir'e hareket edecek.