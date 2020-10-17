Max Kruse bildiğiniz gibi!

Fenerbahçe ile FIFA'lık olan Max Kruse 'oyun tutkusuyla' yeni takımı Union Berlin'de de gündemde. Alman yıldız, Twitch üzerinden gece yarılarına dek oyun oynarken, bu durumun performansını nasıl etkileyeceği tartışılıyor. 'Uyku doktoru' Feld, "Üst düzey sporcular daha az uykuyla da başa çıkabilir. Ancak 7-8 saatlik bir uyku mecburdur" derken, Berlin "Oyuncularımız sosyal ağ etkinliklerinden kendileri sorumlu. Bizim için önemli olan vermiş olduğu performans" açıklamasını yaptı. Max Kruse, 4 maçta 1 gol attı.