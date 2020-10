Azerbaycan’ın Yanındayız!

Erol Bulut, Ermenistan'dan işgal edilen Karabağ'daki topraklarını geri almak için savaşan Azerbaycan halkının her zaman yanında olduklarını belirterek, "Bayraklarımızda ay yıldız yan yana olduğu gibi biz Türk milleti olarak da her zaman Azerbaycan halkının yanındayız. Bir Türk takımı olan Fenerbahçe, Azerbaycan halkının her daim, her zaman yanındadır" dedi.

GEÇMİŞ OLSUN HATAY

Fenerbahçe, Hatay'da meydana gelen yangın nedeniyle 'geçmiş olsun' mesajı yayınladı. Sarı-lacivertliler, "Hatay'da meydana gelen yangınların kontrol altına alınmasını temenni ediyor, tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi.