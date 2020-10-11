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’ın Yanındayız!

, 'dan işgal edilen Karabağ'daki topraklarını geri almak için savaşan halkının her zaman yanında olduklarını belirtti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2020 Pazar 00:11 Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2020 Pazar 06:50
Azerbaycan’ın Yanındayız!

, 'dan işgal edilen Karabağ'daki topraklarını geri almak için savaşan halkının her zaman yanında olduklarını belirterek, "Bayraklarımızda ay yıldız yan yana olduğu gibi biz Türk milleti olarak da her zaman Azerbaycan halkının yanındayız. Bir Türk takımı olan , Azerbaycan halkının her daim, her zaman yanındadır" dedi.

GEÇMİŞ OLSUN HATAY
Fenerbahçe, 'da meydana gelen nedeniyle 'geçmiş olsun' mesajı yayınladı. Sarı-lacivertliler, "Hatay'da meydana gelen yangınların kontrol altına alınmasını temenni ediyor, tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi.

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