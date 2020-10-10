Haberler Fenerbahçe Igor Kokoskov Fenerbahçe için NBA'i reddetti! İşte nedeni

için 'i reddetti! İşte nedeni

'nin 'in yerine takımın başına getirdiği Sırp antrenör 'un sarı lacivertli kulüp için 'i reddettiği ortaya çıktı. ABD basını, başantrenörü 'in, Kokoskov'a yardımcı antrenörlük görevi için teklifte bulunduğunu ancak Sırp koçun bu teklife olumsuz yanıt verdiğini yazdı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2020 Cumartesi 09:52
Igor Kokoskov Fenerbahçe için NBA'i reddetti! İşte nedeni

Beko'nun ile yollarını ayırdıktan sonra takımın başına getirdiği 'a 'den önemli bir teklif geldiği iddia edildi.

The Athletic yazarı Alex Schiffer'ın haberine göre geçtiğimiz aylarda 'in başına geçen , Igor Kokoskov'u yardımcı antrenörlük görevine getirmek istedi.

Bunun için Sırp koça teklif götüren Nash'in planı Kokoskov'un Fenerbahçe Beko'da kalmak istemesiyle gerçekleşmedi.

47 yaşındaki tecrübeli koç şu sıralar Sarı Lacivertli ekip ile çıktığı 2 EuroLeague maçından da galibiyetle ayrılmasını bilmişti.

Diğer yandan ve 'i kadrosunda bulunduran Brooklyn Nets cephesinde koç Steve Nash teknik ekibine Jay Triano, Royal Ivey, ve şu sıralar ile NBA Finalleri'nde boy gösteren Phil Handy'den bir veya birkaçını da dahil etmek istediği bildirildi.

Kokoskov 2018-2019 sezonunda 'ın koçluğu yapmış ve NBA tarihinde Başantrenör olan ilk Avrupa doğumlu koç olarak tarihe geçmişti.

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