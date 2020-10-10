Igor Kokoskov Fenerbahçe için NBA'i reddetti! İşte nedeni

Fenerbahçe Beko'nun Zeljko Obradovic ile yollarını ayırdıktan sonra takımın başına getirdiği Igor Kokoskov'a NBA'den önemli bir teklif geldiği iddia edildi.

The Athletic yazarı Alex Schiffer'ın haberine göre geçtiğimiz aylarda Brooklyn Nets'in başına geçen Steve Nash, Igor Kokoskov'u yardımcı antrenörlük görevine getirmek istedi.

Bunun için Sırp koça teklif götüren Nash'in planı Kokoskov'un Fenerbahçe Beko'da kalmak istemesiyle gerçekleşmedi.

47 yaşındaki tecrübeli koç şu sıralar Sarı Lacivertli ekip ile çıktığı 2 EuroLeague maçından da galibiyetle ayrılmasını bilmişti.

Diğer yandan Kyrie Irving ve Kevin Durant'i kadrosunda bulunduran Brooklyn Nets cephesinde koç Steve Nash teknik ekibine Jay Triano, Royal Ivey, ve şu sıralar Los Angeles Lakers ile NBA Finalleri'nde boy gösteren Phil Handy'den bir veya birkaçını da dahil etmek istediği bildirildi.

Kokoskov 2018-2019 sezonunda Phoenix Suns'ın koçluğu yapmış ve NBA tarihinde Başantrenör olan ilk Avrupa doğumlu koç olarak tarihe geçmişti.