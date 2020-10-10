Fenerbahçe Emre Belözoğlu'nu ne zaman açıklayacak? İşte cevabı
Şampiyonluk hasretini bu sezon noktalamak isteyen Fenerbahçe, resmi olarak açıklanmasa da sportif direktör Emre Belözoğlu önderliğinde oldukça hareketli bir transfer dönemini geride bıraktı. Sarı-lacivertliler 18 futbolcuyu kadrosuna katarken, 21 isimle de (10'u kiralık) yollarını ayırdı. Fenerbahçe'de başarılı bir transfer operasyonuna imza atan Belözoğlu'nun henüz açıklanmaması ise dikkat çekerken, bu konuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri
10 Ekim 2020 Cumartesi 14:46, Güncelleme 10.10.2020 15:00
Fenerbahçe Emre Belözoğlu'nu ne zaman açıklayacak? İşte cevabı