Galeri Fenerbahçe Fenerbahçe Emre Belözoğlu'nu ne zaman açıklayacak? İşte cevabı

Fenerbahçe Emre Belözoğlu'nu ne zaman açıklayacak? İşte cevabı

Şampiyonluk hasretini bu sezon noktalamak isteyen Fenerbahçe, resmi olarak açıklanmasa da sportif direktör Emre Belözoğlu önderliğinde oldukça hareketli bir transfer dönemini geride bıraktı. Sarı-lacivertliler 18 futbolcuyu kadrosuna katarken, 21 isimle de (10'u kiralık) yollarını ayırdı. Fenerbahçe'de başarılı bir transfer operasyonuna imza atan Belözoğlu'nun henüz açıklanmaması ise dikkat çekerken, bu konuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

Fenerbahçe Emre Belözoğlu'nu ne zaman açıklayacak? İşte cevabı

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