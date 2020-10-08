Kokoskov: Önemli bir galibiyet aldık

Sinan Erdem Spor Salonu'nun ev sahipliği yaptığı müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında görüşlerini aktaran Kokoskov, yeni oyunculardan kurulu bir takım olduklarını belirterek, "THY Avrupa Ligi'nin en iyi takımlarından biriyle oynayacak olmanın bilinciyle buraya geldik. Anadolu Efes'te çok fazla deneyimli oyuncu var. Başantrenörü aynı. Birbirleriyle nasıl oynaması gerektiğini biliyorlar. Maçta devamlılık çok önemliydi. Önemli bir galibiyet aldık." ifadelerini kullandı.

Sırp başantrenör, karşılaşmada 11'i hücum, 33'ü savunma olmak üzere 44 ribaunt almalarıyla ilgili, "Ribauntlarda çok iyiydik. Bu bizim için çok önemli. Daha da iyi olmamız lazım. Çok özel bir çalışmamız yok. İstekli ve yürekli olmak önemli. Herkes bu konuda iyi olmalı." diye konuştu.