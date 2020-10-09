Aktüel haberler (09.10.20)

ŞAMPİYONA TÜRKİYE'DE!

A Milli Erkek Basketbol Takımı ve A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın yer aldığı gruplarda Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nin kasım ayı maçlarına Türkiye ev sahipliği yapacak. Yapılan açıklamada, maçların İstanbul'da gerçekleştirileceği belirtildi.

BAHÇESİNİ PARKUR YAPTI

Türkiye'nin uluslararası arenada başarı kazanan ilk kadın parkur sporcusu Hazal Nehir, arka bahçesini antrenman alanına çevirdi. Alanı kurma hikayesini anlatan Nehir'in ilham verici videosu RedBull.com'dan izlenebiliyor.

45'LİK ELDİVENE ACİL ÇAĞRI

Ukrayna'nın Fransa'ya 7-1 yenildiği hazırlık maçında ilginç bir olay yaşandı. Ukrayna'nın kalecileri Lunin, Pyatov ve Pankiv koronavirüse yakalanırken; yedek kaleci olarak 4 yıl önce futbolu bırakan 45 yaşındaki Shovkovskiy çağrıldı.

FİLEDE İKİ MAÇ OYNANACAK

MİSLİ.COM Sultanlar Ligi'nde 8. hafta heyecanı iki maçla başlayacak. Nilüfer Belediye-Çan Gençlik ve Eczacıbaşı-Karayolları mücadeleleri saat 15.00'te start alacak. Karşılaşmalar, Misli. Com Web ve Mobil TV'den izlenebilecek.