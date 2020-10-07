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, kokartlı Türk hakem 'ı, ile Belarus arasında oynanacak UEFA EURO 2020 Elemeleri play-off yarı final maçında görevlendirdi. Tiflis'teki 'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını ve yapacak.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2020 Çarşamba 10:55
UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev
kokartlı hakem , ile Belarus takımları arasında yarın oynanacak EURO 2020 Elemeleri play-off yarı final müsabakasını yönetecek. Gürcistan'ın Tiflis şehrindeki 'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını ve yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise olacak. Karşılaşmada Abdulkadir Bitigen VAR, ise AVAR olarak görev yapacak.
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