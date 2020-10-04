Haberler Fenerbahçe Deniz Türüç’e kadro şoku

’e kadro şoku

Bulut, derbide 11’de oynattığı Türüç ile gözden çıkardığı 4 ismi kadroya almadı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2020 Cumartesi 23:22 Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2020 Pazar 06:50
Deniz Türüç’e kadro şoku
'de teknik direktör Erol Bulut 5 futbolcuyu kadroya almadı. Mathias Zanka, Rodrigues, Nabil Dirar ve 'in yanı sıra , maçı kadrosunda yer almadı. Zanka, Rodrigues, Dirar ve Serdar'ın gözden çıkarıldığı biliniyor. Deniz için de dünkü şok karar sonrası '' bırakıldığı ve 'nın devrede olduğu iddiası ortaya atıldı. Ancak Fenerbahçe yaptığı açıklama ile 'kadro dışı' dedikodusunu yalanladı. 27 yaşındaki oyuncunun 2 yıl daha kontratı var. Fenerbahçe formasıyla ç38 maça çıkan Deniz, 6 gol+4 asist üretti.
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