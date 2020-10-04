Deniz Türüç’e kadro şoku

Bulut, derbide 11’de oynattığı Türüç ile gözden çıkardığı 4 ismi kadroya almadı.
Fenerbahçe HaberleriGiriş Tarihi: 03 Ekim 2020 Cumartesi 23:22Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2020 Pazar 06:50
Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut 5 futbolcuyu kadroya almadı. Mathias Zanka, Rodrigues, Nabil Dirar ve Serdar Aziz'in yanı sıra Deniz Türüç, Fatih Karagümrük maçı kadrosunda yer almadı. Zanka, Rodrigues, Dirar ve Serdar'ın gözden çıkarıldığı biliniyor. Deniz için de dünkü şok karar sonrası 'kadro dışı' bırakıldığı ve Kasımpaşa'nın devrede olduğu iddiası ortaya atıldı. Ancak Fenerbahçe yaptığı açıklama ile 'kadro dışı' dedikodusunu yalanladı. 27 yaşındaki oyuncunun 2 yıl daha kontratı var. Fenerbahçe formasıyla ç38 maça çıkan Deniz, 6 gol+4 asist üretti.