Haberler Fenerbahçe Son dakika: Fenerbahçeli Zanka'ya Kopenhag talip oldu!

Son dakika: Fenerbahçeli Zanka'ya talip oldu!

Son dakika haberi... döneminin sona ermesine günler kala 'de flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerde Lemos ve Tisserand transferi sonrası yedeğe çekilen Danimarkalı stoper Zanka'ya ülkesinin köklü kulübü talip oldu. basınında yer alan haberlere göre transferin önümüzdeki günlerde resmiyet bitmesi bekleniyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2020 Çarşamba 14:55
Son dakika: Fenerbahçeli Zanka'ya Kopenhag talip oldu!

'ye 2019-2020 sezonunun başında Huddersfield'dan katılan Mathias Zanka Jorgensen'e eski takımı FC talip oldu. basınında yer alan haberlere göre Kopenhag'ın bu sezon oluşturmak istediği güçlü kadrosunda Zanka'nın da yer alacağı ve önümüzdeki günlerde bu transferin resmiyet kazanacağı belirtildi.

İLK 2 HAFTADA FORMA GİYMİŞTİ

30 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon başında istenilen performansı gösterememesinin ardından devre arasında Düsseldorf'a kiralanmıştı. Sezonun bitmesiyle Fenerbahçe'ye geri dönen Zanka, sezon öncesi kamplarda sarı-lacivertli ekipte yer almış ve bu sezon 'in ilk iki haftasında oynanan Rizespor ve Hatayspor maçlarında forma giymişti.

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