Haberler Fenerbahçe Fenerbahçeli Barış Sungur Muğlaspor'da!

Fenerbahçeli 'da!

'nin geçtiğimiz aylarda 'dan 5 yıllığına kadrosuna kattığı 18 yaşındaki forvet , 3. Lig ekibi 'a 1 yıllığına kiralandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2020 Perşembe 20:21
Fenerbahçeli Barış Sungur Muğlaspor'da!

'nin sezon başında 'dan ettiği ve 5 yıllık sözleşme imzaladığı 18 yaşındaki , 3. Lig ekiplerinden 'a kiralandı.

Daha önce Belediyespor'a transferi gündemde olan ancak kulübün oynama garantisi vermemesi üzerine 'a geri dönen Barış Sungur, Muğlaspor'la kontratı imzaladı.

Muğlaspor Başkanı Erol Kapiz'in sözleşme imzalattığı Barış Sungur, yeni takımında hedefinin şampiyonluk olduğunu söyledi. 18 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde en az 15 maç oynama garantisi bulunuyor.

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