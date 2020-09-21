Erol Bulut'tan transfer müjdesi!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Hatayspor maçı öncesi takımın son durumu ve tranfer hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Yayıncı kuruluşa konuşan Bulut, maçla ilgili, "İki takım da galibiyetle başladı, bizim için deplasmanda kazanmak önemliydi. Bugün ilk maçımızı evimizde oynayacağız. Hedefimiz sadece galibiyet. Elimizden geleni yapacağız" dedi.

"GELECEK TRANSFERLERİMİZ OLACAK"

Transfer konusuna da değinen genç teknik adam, "İlk maçta tam hazır olmayan futbolcularımız vardı. Bu hafta arkadaşlarımız hazır. Yeni gelen arkadaşlarımızı değerlendiriyoruz. Gelecek transferlerimiz de olacak. En iyi 11'i sahaya sürüp gol atmak istiyoruz. Onun için böyle bir kadroyla sahaya çıkmak istedik." ifadesini kullandı.