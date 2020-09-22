Golsüz biten karşılaşmanın son dakikalarında F.Bahçe iki pozisyonda penaltı bekledi, hakeme tepki gösterdi.
Fenerbahçe HaberleriGiriş Tarihi: 22 Eylül 2020 Salı 01:14Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2020 Salı 06:50
Süper Lig'in ikinci haftasında konuk ettiği Hatayspor ile golsüz berabere kalan Fenerbahçe'de penaltı isyanı... Karşılaşmanın son dakikalarında galibiyet golü için saldıran sarı-lacivertliler, 86'da Filip Novak'a, 90+4'te de Mert Hakan Yandaş'a ceza sahasında yapılan fauller sonrası penaltı bekledi. Fenerbahçeli futbolcular, pozisyonların ardından hakem Ümit Öztürk'e tepkilerini dile getirirken, VAR ile yapılan görüşmelerin ardından da oyun devam etti. Bitiş düdüğünün ardından soyunma odası yolunda da hakem Öztürk'e pozisyonlarla ilgili serzenişte bulunan sarı-lacivertliler, Süper Lig'in ikinci haftasında beraberliğe razı oldu. Bu arada F.Bahçe'den Valencia'nın sarı kart gördüğü maçta Hatay'dan Pablo ve Yusuf sarardı. Sackey ile Ribeiro ise çift sarı karttan oyundan attı.