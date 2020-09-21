Haberler Fenerbahçe Kadınlara özel kutlama

Kadınlara özel kutlama

Dünya Fenerbahçeli Kadınlar Günü için resmi siteden kutlama mesajı yayınlandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2020 Pazartesi 00:47 Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2020 Pazartesi 06:50
Kadınlara özel kutlama

Dünya Fenerbahçeli Kadınlar Günü için resmi siteden kutlama mesajı yayınlandı. 20 Eylül 2011'de 41 bin 663 kadın ve çocuk taraftarın izlediği F.Bahçe-Manisa maçının hatırlatıldığı mesajda, "Her biri birbirinden kıymetli isimsiz kahramanlarımızın Kutlu olsun! İyi ki varsınız!" ifadesi kullanıldı.

BİZE ULAŞIN