Dünya Fenerbahçeli Kadınlar Günü için resmi siteden kutlama mesajı yayınlandı. 20 Eylül 2011'de 41 bin 663 kadın ve çocuk taraftarın izlediği F.Bahçe-Manisa maçının hatırlatıldığı mesajda, "Her biri birbirinden kıymetli isimsiz kahramanlarımızın Dünya Fenerbahçeli Kadınlar Günü Kutlu olsun! İyi ki varsınız!" ifadesi kullanıldı.
Kadınlara özel kutlama
Dünya Fenerbahçeli Kadınlar Günü için resmi siteden kutlama mesajı yayınlandı.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2020 Pazartesi 00:47 Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2020 Pazartesi 06:50