Kadınlara özel kutlama

Dünya Fenerbahçeli Kadınlar Günü için resmi siteden kutlama mesajı yayınlandı. 20 Eylül 2011'de 41 bin 663 kadın ve çocuk taraftarın izlediği F.Bahçe-Manisa maçının hatırlatıldığı mesajda, "Her biri birbirinden kıymetli isimsiz kahramanlarımızın Dünya Fenerbahçeli Kadınlar Günü Kutlu olsun! İyi ki varsınız!" ifadesi kullanıldı.