Kimi oynatsam!

Fenerbahçe , Hatayspor maçına tam kadro çıkacak. İlk hafta Rizespor'u deplasmanda yenerek lige 3 puanla başlayan sarı-lacivertliler, Kadıköy'de de kazanıp ikide iki yapmak istiyor. Zorlu maç öncesi takımda sakat ve eksik oyuncu kalmazken, Erol Bulut'un yarın nasıl bir takım çıkaracağı merak konusu. Rize'de yedek soyunan Enner Valencia ile Jose Sosa'nın bu kez 11'de başlaması bekleniyor. Stopere transfer edilen Tisserand da idmanlarda hazır bir görüntü çizdi. Sakatlığı geçen Mert Hakan ile Novak da onbiri zorluyorlar.