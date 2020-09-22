Transferde resmi açıklama geldi! Fenerbahçe ve yıldız golcü...

Fenerbahçe'nin forvet adayları arasında bulunan Mostafa Mohamed için Zamalek kulübü başkanı Mortada Mansour önemli açıklamalarda bulundu.

Sarı lacivertlilerin genç golcü için oyuncunun kulübüne 2.5 milyon euroluk transfer teklifi yaptığı ifade edilirken, Zamalek'in 3-4 milyon euro arası bir bedel biçtiği aktarıldı.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından açıklamalarda bulunan başkan Mansour, konu ile ilgili şu ifadelere yer verdi;

"Türkiye'den iki kulüp Mostafa Muhamed için teklif yaptı. Bunlar 5 milyon euro ve 3 milyon euro tutarındaydı. Ben Başkan Erdoğan'ı seviyorum ve Türkiye'den nefret etmiyorum. Bununla beraber yakında oyuncu ile de transfer için görüşeceğiz." dedi.

Mohamed, bu sezon Zamalek formasıyla 35 maç oynadı ve 12 gol 3 asist yaptı.