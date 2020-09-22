Haberler Fenerbahçe Transferde resmi açıklama geldi! Fenerbahçe ve yıldız golcü...

Transferde resmi açıklama geldi! ve yıldız golcü...

'nin forvet adayları arasında yer alan ve kısa süre önce teklifinin reddedildiği iddia edilen Mustafa Mohamed ile ilgili flaş bir açıklama geldi. Zamalek kulübü başkanı , konu ilgili yaptığı açıklamada Fenerbahçe'nin teklifini reddetmediklerini ve oyuncu ile yeniden konuşacaklarını dile getirdi. İşte tüm detaylar... | fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2020 Salı 16:44 Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2020 Salı 16:45
Transferde resmi açıklama geldi! Fenerbahçe ve yıldız golcü...

'nin forvet adayları arasında bulunan Mostafa Mohamed için Zamalek kulübü başkanı önemli açıklamalarda bulundu.

Sarı lacivertlilerin genç golcü için oyuncunun kulübüne 2.5 milyon euroluk teklifi yaptığı ifade edilirken, Zamalek'in 3-4 milyon euro arası bir bedel biçtiği aktarıldı.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından açıklamalarda bulunan başkan Mansour, konu ile ilgili şu ifadelere yer verdi;

"'den iki kulüp Mostafa Muhamed için teklif yaptı. Bunlar 5 milyon euro ve 3 milyon euro tutarındaydı. Ben Başkan Erdoğan'ı seviyorum ve Türkiye'den nefret etmiyorum. Bununla beraber yakında oyuncu ile de transfer için görüşeceğiz." dedi.

Mohamed, bu sezon Zamalek formasıyla 35 maç oynadı ve 12 gol 3 asist yaptı.

BİZE ULAŞIN