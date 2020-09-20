Harcama limti hukuka aykırı

Fenerbahçe, 'Harcama Limiti' uygulamasının hukuka aykırı olduğunu ileri sürdü. Sarı-lacivertli takımın basın sözcüsü Alper Pirşen, "Biz, bu harcama limitlerinin hukuka aykırı olduğunu tespit ettirdik, bununla ilgili hukuki görüş aldık. Amacımız bunu TFF ile paylaşıp çözmek. Olmazsa davaya dönüştüreceğiz" dedi.

TFF DÜZELTMEZSE AİHM'E

Alper Pirşen, Bankalar Birliği ile görüşmelerinin olumlu gittiğini de belirterek, "Borçlarımız 1 yıl ertelendi. Lisansları çıkarabildik. Ama bu demek değil ki her şey bitti. Sorunları sadece 1 sezon erteledik. TFF'den haklı tezlerimize göz atmasını istiyoruz. Bu konuda düzeltmeleri yapın ki yarın hiçbirimiz sorun yaşamayalım. Yoksa AİHM'e taşınırsa ülke ceza alabilir" diye konuştu.