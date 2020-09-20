Haberler Fenerbahçe Harcama limti hukuka aykırı

Harcama limti hukuka aykırı

, 'Harcama Limiti' uygulamasının hukuka aykırı olduğunu ileri sürdü.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2020 Cumartesi 22:45 Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2020 Pazar 06:50
Harcama limti hukuka aykırı

, 'Harcama Limiti' uygulamasının hukuka aykırı olduğunu ileri sürdü. Sarı-lacivertli takımın basın sözcüsü , "Biz, bu harcama limitlerinin hukuka aykırı olduğunu tespit ettirdik, bununla ilgili hukuki görüş aldık. Amacımız bunu ile paylaşıp çözmek. Olmazsa davaya dönüştüreceğiz" dedi.

TFF DÜZELTMEZSE AİHM'E
Alper Pirşen, Bankalar Birliği ile görüşmelerinin olumlu gittiğini de belirterek, "Borçlarımız 1 yıl ertelendi. Lisansları çıkarabildik. Ama bu demek değil ki her şey bitti. Sorunları sadece 1 sezon erteledik. TFF'den haklı tezlerimize göz atmasını istiyoruz. Bu konuda düzeltmeleri yapın ki yarın hiçbirimiz sorun yaşamayalım. Yoksa AİHM'e taşınırsa ülke ceza alabilir" diye konuştu.

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