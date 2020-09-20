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'de flaş gelişmesi! 'yı duyan ...

'nin için kiralama teklifini reddeden , sarı-lacivertli ekibin transferine çok yaklaşması üzerine kararında değişikliğe gitti. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2020 Cumartesi 23:27 Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2020 Pazar 01:39
Fenerbahçe'de flaş Ze Luis gelişmesi! Samatta'yı duyan Porto...

Santrfor için temasların hızlandıran 'de önemli bir gelişme yaşandı. transferine çok yaklaşan F.Bahçe'ye 'dan mesaj geldi. Porto, transferi için görüşmeye hazır olduğunu bildirdi.

ŞARTLAR MASAYA YATACAK

Takvim'in haberine göre; Daha önce Ze Luis'in kiralanmasına karşı çıkan Portekiz temsilcisi, ısrarından vazgeçti. Porto, Ze Luis'in kiralanma şartlarını F.Bahçe ile görüşmek istiyor.

SON KARARI BULUT VERECEK

F.Bahçe şartların uygun olması durumunda Ze Luis'in transferine sıcak bakabileceği de gelen haberler arasında. Bu durumda Samatta ile Ze Luis arasındaki tercihi Erol Bulut yapacak.

PORTO MAÇ KADROSUNA ALMADI

Bu arada Porto'da Ze Luis, Portekiz Ligi'nin ilk haftasında oynanan Braga maçının kadrosuna da alınmadı. Bu durum görüşmelerindeki durumun ciddiyeti olarak yorumlandı.

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