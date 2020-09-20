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Başkanı Hasan : !nin transferinden %15 pay alacağız

Başkanı Hasan , 'den 'ya olan 'nin satışından yüzde 15 pay alacaklarını açıkladı. Kartal, "Fenerbahçe sanırım Lazio'dan parayı alınca bize öder diye düşünüyorum" dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2020 Pazar 19:39 Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2020 Pazar 19:40
Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal: Vedat Muriqi!nin transferinden %15 pay alacağız

Başkanı Hasan , maçının ardından yaptığı açıklamada 'nin 'ya transferi hakkında konuştu.

ekibinin başkanı, 17.5 milyon euro + bonuslar karşılığında Lazio'nun yolunu tutan Kosovalı futbolcunun satışından pay alacaklarını söyledi.

"SATIŞTAN %15 PAYIMIZ VAR"
Kartal, yaptığı açıklamada, " ile resmi bir görüşmemiz olmadı. Sözleşme gereği yüzde 15'lik payımız var. Fenerbahçe sanırım Lazio'dan parayı alınca bize öder diye düşünüyorum. Geniş bir bilgimiz yok ama bir sorun olacağını düşünmüyorum. Vedat sevdiğimiz bir çocuk. Kendisi ile görüşmedim ama arayacağım. Çok iyi bir çocuk. İyi olduğu için iyi yerlere de oluyor" dedi.

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